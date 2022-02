x x

SARONNO – Prosegue la stagione del Teatro Giuditta Pasta dedicata ai più piccoli. Domenica 27 febbraio alle 16 appuntamento con lo spettacolo Jack e il fagiolo magico (una storia tra terra e cielo) che segna il ritorno a Saronno della compagnia pugliese La Luna Nel Letto.

“Ve l’hanno mai detto che dei semplici fagioli possono essere magici? Così magici da farci arrivare in cielo? Ve lo hanno mai detto che si può correre a più non posso sulle nuvole? Che non bisogna essere grandi e non c’è neppure bisogno del permesso.

Ispirato ad una fiaba della tradizione orale inglese, lo spettacolo racconta la storia di un bambino che riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza. Una storia emblematica che una attrice, burattinaia e macchinista come Maria Pascale, restituisce al pubblico dei piccolissimi e dei suoi accompagnatori attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una piccola macchina scenica raffinata, intrisa di marchingegni, giocattoli e visioni pittoriche.

In scena, un mix di teatro d’attore, di figura e d’oggetti. Uno spettacolo adatto anche al pubblico dei piccolissimi, dai 2/3 anni di età. I testi, la regia e le scene sono di Michelangelo Campanale.

Biglietti ancora disponibili acquistabili online o al botteghino.

