x x

SARONNO – Radio Orizzonti in Rete, il programma radiofonico che informa sui servizi e sulle associazioni saronnesi, torna con un nuovo episodio: l’ospite della giornata di mercoledì 23 febbraio alle 9.30 e alle 17.05 sarà Gruppo Alice.

Gruppo Alice fornisce dal 1982 un sostegno nel disagio, per il benessere e le buone relazioni. L’associazione propone un centro di ascolto con colloqui individuali e gruppi di condivisione in cui è possibile confrontare emozioni e vissuti, ma presta anche particolare attenzione alle famiglie e ai disagi al suo interno, soprattutto per i familiari di tossicodipendenti. In tal proposito, propone interventi formative nelle scuole per informare e prevenire l’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani.

Non mancano i corsi di formazioni per i giovani volontari che desiderano prestare il proprio tempo ad aiutare nelle relazioni sociali chi si trova in una situazione di disagio. La sede di Gruppo Alice si trova in via Parini 54, a Saronno; per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 333-6561302, o mandare una mail [email protected] E’ consultabile anche il sito internet www.gruppoalicesaronno.it.

(in foto d’archivio: un momento a Radio Orizzonti)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn