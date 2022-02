x x

SOLARO – Termina dopo un mese di servizio ed un totale di 365 tamponi eseguiti l’attività del punto tamponi covid organizzato dal Comune di Solaro in collaborazione con Solaro Multiservizi nel piazzale della Farmacia Comunale 1 di via Varese con l’ausilio e la collaborazione di uomini e mezzi del nucleo di volontari della Protezione Civile.

L’attività è stata per lo più rivolta agli studenti delle scuole di Solaro, per i protocolli su isolamento e quarantena, e secondariamente ai privati cittadini. Ormai da una decina di giorni il flusso di prenotazioni è notevolmente calato, sino a diminuire a poche unità la settimana, tanto che non è più necessario mantenere il servizio sul territorio comunale, vista anche l’offerta dei centri stabili di Regione Lombardia.

Nonostante la chiusura e la dismissione della tenda posizionata dalla Protezione Civile nel piazzale della farmacia, rimane garantita la disponibilità di riattivare in tempi rapidi il servizio nel caso in cui si presentassero nuove classi solaresi in quarantena.

“È stato fatto il possibile in tempi rapidi per allestire un punto tamponi sul nostro territorio comunale – commenta il sindaco Nilde Moretti – in modo da rispondere alle esigenze della cittadinanza nel momento di maggior espansione del fenomeno. Non sempre è stato possibile garantire a tutti il posto, ma la struttura ha lavorato a pieno regime per tutto il periodo di apertura. A Solaro, così come in tutto il circondario, i casi sono molto diminuiti negli ultimi giorni e la fase acuta può dirsi superata. Siamo però disponibili a riattivare il servizio, qualora ce ne fosse la necessità per i ragazzi delle scuole”.

