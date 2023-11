SOLARO – La buona notizia arriva direttamente dal sindaco Nilde Moretti che in queste ore ha contribuito diffondendo l’appello per la scomparsa di un cittadino solarese. “Il 62enne – spiega il sindaco – è stato ritrovato dai carabinieri, sta bene ed è tornato a casa. Grazie a tutti per la mobilitazione e soprattutto alle forze dell’ordine per la professionalità e l’impegno con i quali hanno gestito la situazione”.

L’emergenza era scattata ieri, domenica 12 novembre quando il 62enne solarese, era uscito di casa in auto e senza dare più notizie alla famiglia. La moglie aveva dato l’allarme fornendo tutte le informazioni per ritrovarlo a partire dalla vettura con cui si era allontanato. Fortunatamente l’emergenza è rientrata ed è stato ritrovato.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione