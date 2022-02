x x

SARONNO – “Non hai i soldi? Va bene anche una catenina”. Le ha davvero provate tutte anche quando la malaparata era ormai chiara. Il riferimento va al truffatore che negli ultimi giorni ha preso di mira una saronnese che fortunatamente non ci è cascata e si è rifiutata di fornire denaro richiesto dal sedicente nipote.

Facciamo un passo indietro. Tutto è iniziato l’altro giorno quando intorno all’una è suonato il telefono a casa della saronnese e la voce maschile dall’altra parte si è presentato come il nipote. Conosceva oltre al nome della saronnese anche quello del ragazzo. La saronnese ha subito rimarcato all’uomo che non aveva la voce del nipote ma questo ha continuato: “Ho avuto un incidente, mi servono 7.500 euro”. La donna ha continuato a fare domande e a sottolineare le proprie perplessità Ma la voce diventava sempre più pressante: “Mi servono i soldi, ho avuto un incidente”. La saronnese ha chiesto al sedicente nipote come stesse, dove fosse avvenuto l’incidente e a fronte dell’ennesima richiesta di soldi ha spiegato di non avere in casa una somma così ingente. “Basta anche una catenina” ha concluso la voce ma dopo qualche minuto ed una nuova richiesta ha attaccato il telefono.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn