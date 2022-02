x x

SARONNO – In primavera il progetto Ready to read, promosso dal sistema bibliotecario e dal servizio Informa Giovani di Saronno, in partenariato con il museo della ceramica Gianetti e le cooperative Naturart e L’Aquilone, e realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, entra nel vivo con un calendario ricco di proposte.

Nel mese di marzo la biblioteca civica di Saronno proporrà numerosi laboratori finalizzati a promuovere la lettura mediante attività creative che consentano ai giovani di ritrovarsi, conoscersi, costruire legami, sviluppare e condividere le proprie passioni, fare esperienze e lavorare in gruppo per creare eventi.

Dal 1° marzo al 26 aprile, il martedì dalle 18,30 alle 20,30: TeatroLab- Libera espressione di sé. Laboratorio di dizione e voce rivolto ai giovani dai 19 ai 25 anni; dal 2 marzo al 13 aprile, il mercoledì dalle 14,30 alle 17,30: “tra cuffie e microfono”, laboratorio di podcast rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni; dal 2 al 30 marzo, il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30: “tra cuffie e microfono”, laboratorio di podcast rivolto ai giovani dai 19 ai 25 anni.

Dal 15 marzo al 10 maggio, il martedì dalle 20,30 alle 22,30: “teatrolab, libera espressione di sé”: laboratorio di teatro rivolto ai giovani dai 19 ai 25 anni; dal 17 marzo al 5 maggio, il giovedì dalle 17 alle 19: “TeatroLab- Libera espressione di sé”, laboratorio di teatro rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni; sabato 19 marzo dalle 15 alle 20: Parole che bruciano. Laboratorio di hip hop poetry rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni.

Sabato 2 aprile dalle 15 alle 20: Parole che bruciano. Laboratorio di hip hop poetry rivolto ai giovani dai 19 ai 25 anni.

Inoltre, per i lettori che amano leggere in compagnia, presso la Biblioteca civica si attiverà un Silent Book Club: ci si ritrova insieme, ognuno legge il suo libro, senza obblighi né pressioni, poi si chiacchiera e si socializza. Un momento per condividere una passione: sabato 12 marzo, 9 aprile, 14 maggio e 11 giugno dalle 11 alle 13.

Anche il museo della ceramica Gianetti, partner del progetto, ospiterà interessanti iniziative: dal 2 marzo al 6 aprile, il mercoledì, dalle 18 alle 20 Laboratorio per la progettazione di un concorso, rivolto ai giovani dai 19 ai 25 anni. In collaborazione con le Scuole secondarie di secondo grado di Saronno le attività rivolte ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, in quanto momenti di apprendimento in situazione, verranno certificate come Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

La partecipazione ai laboratori Ready to read è gratuita e su iscrizione, è richiesto il green pass rafforzato. Per informazioni e iscrizioni: 0296704015 – [email protected]

