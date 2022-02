x x

SARONNO – Nuovi appuntamenti per la rassegna “Conoscere Saronno tra Ottocento e Novecento”, con storico dell’arte Sergio Beato. Organizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito di un bando di Fondazione Comunitaria del Varesotto, l’incontro del 13 febbraio scorso ha visto il tutto esaurito a Villa Gianetti.

Oltre alle già annunciate date del 27 febbraio alle 16.30 all’auditorium Aldo Moro, in cui si parlerà di sviluppo industriale, e del 13 marzo al cinema Prealpi, sempre alle 16.30, a tema “edilizia popolare”, si aggiunge una nuova data: il 27 marzo, alle 16.30, sempre all’auditorium Aldo Moro, si terrà la replica dell’appuntamento del 13 febbraio scorso.



Inoltre, sempre a tema, il 26 marzo si terrà all’auditorium Aldo Moro la presentazione della “Guida d’arte del territorio di Varese”, a cura del rettore emerito dell’università dell’Insubria di Varese, Renzo Dionigi, e di Daniele Cassinelli, direttore dei musei civici di Varese.



