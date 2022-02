x x

CISLAGO – La sezione di Varese dell’associazione ecologista Amici della Terra chiede spiegazioni al sindaco Calegari circa l’abbattimento dei cipressi in via Vismara.

In particolare, l’ira del comitato è incrementata dal timore che tale abbattimento sia finalizzato alla costruzione di una nuova strada.

Il presidente dell’associazione, Arturo Bortoluzzi, ha chiesto specifiche spiegazioni all’Amministrazione di Cislago: quesiti circa lo stato di salute delle piante, la motivazione dell’abbattimento e l’età degli alberi.

Un particolare focus è posto non solo sui referti delle le ultime analisi sullo stato di salute delle piante e la perizia che ne avesse richiesto l’abbattimento, ma anche sullo stato di mantenimento della pianta, tanto che l’associazione richiede i modi e i controlli del fitopatologo svolti durante il corso delle potature.

Pungente, inoltre, la critica degli ecologisti, che accusano le amministrazioni precedenti di aver usato gli alberi non per la salute pubblica e per abbellire il luogo, ma solo come guard-rail.



(foto d’archivio)

