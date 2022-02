x x

SARONNO – “Riprenderanno “Le letture del martedì” ?La comunità ha interesse a continuare questi incontri? La proposta è sul tavolo ed è aperta a tutte le risorse sia associative sia in forma individuale a carattere culturale operanti sul territorio del saronnese”. Questo il quesito di Gian Paolo Terrone, ambasciatore locale di Uzupis, la “Repubblica degli artisti”, che negli anni scorsi ha promosso questi appuntamenti.

Prosegue Terrone: “Per contribuire a portare vivacità culturale all’interno del territorio l’associazionismo saronnese saprà aggiungere altre iniziative culturali pubbliche serali nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e del lunedì?”

(foto archivio: “letture del martedì” a Saronno)

