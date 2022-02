x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Novella Ciceroni in merito la nota dell’Amministrazione sui bandi del Pnrr

E’ evidente che al momento non ricopro alcun ruolo istituzionale ma purtroppo per chi ha voluto liberarsi di me, non sono morta e non ho alcuna intenzione di ritirarmi al silenzio stampa. Al contrario, ho lavorato su questi temi con passione per 15 mesi fino al 13 Gennaio, ho una chiara idea di ciò che succede tra le mura comunali e ho imparato a ricostruire le informazioni che eventualmente mi dovessero mancare dagli atti amministrativi che tutti i cittadini possono trovare sul sito del Comune di Saronno nella sezione albo pretorio.

Infine, rimango Presidente di Obiettivo Saronno che esprime quattro Consiglieri nel Consiglio Comunale della città e ho intenzione di mettere le mie conoscenze a loro beneficio e a beneficio dei cittadini saronnesi.

Quello sui bandi è un comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale evidentemente scritto da un tecnico e affatto elaborato a beneficio di una maggiore chiarezza per i cittadini.

La domanda che ho posto nei giorni scorsi e alla quale si è fumosamente cercato di rispondere, è semplice: l’Amministrazione Comunale di Saronno parteciperà ai bandi del PNRR sull’edilizia scolastica per la nuova scuola e la nuova palestra Rodari ?

La risposta è NO, né per la nuova scuola Rodari né per nessuna altra scuola della città;

La risposta è NO, né per la costruzione di nuove scuole (era possibile presentare un progetto per ente comunale), né per la riqualificazione di palestre scolastiche (è possibile – fino al 28 febbraio – presentare due progetti – due palestre scolastiche – per ente comunale), né per nuove mense scolastiche nè (e questo bando se lo sono dimenticato) per nuovi asili nido (ci sarebbe bisogno di cominciare a pensare a un nuovo asilo nido in sostituzione di quello in via Tommaseo).

26022022