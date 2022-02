x x

SARONNO – Effettivamente lo spettacolo è un po’ straniante. Un cumulo di macerie in mezzo al marciapiede con sopra un cartello di lavori in corso. Istintivamente viene da guardarsi intorno in cerca degli operai al lavoro ma da oltre una settimana non c’è più nessun cantiere. Sono in molti i saronnesi e gli automobilisti che negli ultimi giorni hanno notato i “resti” del cantiere che giovedì 17 febbraio è stato realizzato tra via Marconi e via Roma.

“Inizialmente pensavamo che il cantiere sarebbe ripreso il giorno successivo – spiegano alcuni saronnesi – ma in realtà non si sono visti ne operai ne interventi mentre le macerie sono rimaste lì. Sicuramente non un bel spettacolo all’inzio di uno dei principali punti d’accesso alla città. Se il cantiere è finito basta che l’azienda rimuova le macerie e se invece deve ripartire… beh una pulita non sarebbe male in ogni caso”.

