SARONNO – Ultima chiamata per Palazzo Visconti, lo storico edificio nel centro di Saronno, talmente degrado che c’è il rischio che si giunga al punto di “non ritorno”, ovvero che sia troppo tardi per potervi porre rimedio. La Società storica saronnese ha fatto realizzare uno studio sul possibile restauro dello stabile, e lo ha donato all’Amministrazione civica, che è proprietaria dello stabile.

Punto di non ritorno

Dallo studio emerge che la situazione di degrado è molto grave. Lo studio è stato realizzato da Amedeo Bellini, professore emerito di Teoria del restauro al Politecnico di Milano e dal suo gruppi di lavoro. I problemi a Palazzo Visconti: si va dalle lesioni sulla volta alle travi che evidenziano marcescenze mentre per quanto concerne gli impianti, da quello elettrico a quello di riscaldamento, sono tutti ormai obsoleti ed appaiono irrecuperabili. Come sottolineato nelli studio “il palazzo si presenta in un cattivo stato di conservazione. Sono riscontrabili, in maniere abbastanza generalizzata, depositi di inerti, di macerie, rifiuti e materiale accatastato; gli intonaci esterni presentano fenomeni di distacco, rappezzi cementizi incongrui e lacune; gli intonaci negli ambienti interni sono sovrammessi e con rifacimenti in malta cementizia mentre il granito è interessato da fenomeni di degrado come scagliature, rigonfiamenti ma in questo caso complessivamente si è riscontrato un discreto stato conservativo”.

Insomma, un forte campanello d’allarme per il Comune: da tanti anni si parla di un recupero di Palazzo Visconti, che è da tanti anni d’altronde completamente inagibile mentre per ora non esiste un concreto piano di interventi da parte dell’ente locale.

26022022