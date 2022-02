x x

BRESSO – Concreta e determinata: la Rossella ETS Caronno Pertusella annulla la FitPrime Bresso in tre set nella 18ª giornata del campionato di Serie B di volley maschile con i parziali di 25-21, 25-19, 25-22.

Questo il commento apparso sulle pagine social della squadra gialloblù, in testa al Girone B con 36 punti: “Una Caronno concreta e determinata espugna il difficile campo di Bresso con un secco 3-0 che le garantisce la vetta della classifica. Grande entusiasmo per Piccinini e compagni che torneranno in campo giovedì nel turno infrasettimanale contro Scanzorosciate”.