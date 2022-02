x x

SARONNO – In una breve intervista Simone Sottocorno, psicoterapeuta e responsabile clinico di “InTerapia” e Paola Marinoni psicoterapeuta responsabile della sede di Saronno spiegano l’attività del centro, le iniziative promosse e l’attività da remoto.

Quando nasce il centro “InTerapia”? Chi sono i professionisti che ne fanno parte?

“InTerapia” nasce nel 2019, con l’intenzione di offrire il proprio contributo nell’ambito della salute mentale ispirandosi alle più aggiornate linee guida internazionali basate sull’evidenza scientifica.

I professionisti che lavorano presso “InTerapia” sono qualificati psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti e medici psichiatri. Tutti gli psicoterapeuti di “InTerapia” utilizzano un modello di lavoro e di ricerca di matrice cognitiva, cioè che si ispira alle teorie e alle evidenze sperimentali tipiche del cognitivismo. Gli elementi fondamentali che caratterizzano la pratica della terapia cognitiva dei nostri professionisti sono: un rapporto di accoglienza e collaborazione tra paziente e terapeuta; l’assunto che i problemi emotivi e comportamentali dipendano in larga misura da alcuni contenuti e processi di pensiero disfunzionali; l’attenzione posta sul cambiamento del modo di pensare, allo scopo di produrre miglioramenti nella sfera emotiva e nel comportamento; il trattamento basato sulla condivisione di obiettivi concreti e realistici; la volontà di raggiungere gli obiettivi attraverso percorsi di breve durata.

Chi si può rivolgere ad InTerapia?

A “InTerapia” si può rivolgere chiunque senta il bisogno di intraprendere un percorso per promuovere il proprio benessere psicologico. Non necessariamente bisogna presentare sintomi ricollegabili ad una patologia; può essere utile e opportuno rivolgersi ad uno psicoterapeuta per imparare a fronteggiare l’ansia, per migliorare il proprio umore, per promuovere una migliore qualità delle relazioni interpersonali, per apprendere come gestire la rabbia e, più in generale, le proprie emozioni. Nel nostro gruppo di lavoro sono presenti figure altamente specializzate in relazione al tipo di aiuto che viene richiesto. Il nostro obiettivo è fornire un supporto specifico, ritagliato su misura sulla difficoltà di ciascuno.

Gli psicologi e gli psicoterapeuti dei nostri centri offrono servizi di consulenza pedagogica, di sostegno psicologico e psicoterapia a bambini, adolescenti, giovani adulti e adulti.

InTerapia è presente solo a Saronno?

I centri “InTerapia” sono presenti a Saronno, a Rho, a Milano, a Monza e Legnano.

Il presupposto fondamentale che alimenta il nostro lavoro si fonda sulla stretta collaborazione e sul continuo monitoraggio della qualità delle prestazioni e dei servizi offerti dai nostri professionisti, a cui è garantita la sistematicità delle riunioni dell’équipe di lavoro e delle supervisioni.

La responsabile della sede di Saronno è la dott.ssa Paola Marinoni, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e metacognitiva. La dottoressa ha un’esperienza clinica più che decennale. E’ stata la prima donna in Italia a diventare terapeuta metacognitiva, grazie a una formazione specifica svolta in Gran Bretagna e in Norvegia, paesi dove la terapia metacognitiva è largamente utilizzata, con numerose evidenze di efficacia. La terapia metacognitiva è specificamente rivolta a coloro che rimuginano (tendenza a produrre pensieri negativi e catastrofici proiettati nel futuro) e/o che ruminano (tendenza a rianalizzare gli eventi del passato e/o i propri stati emotivi negativi attuali). Alla base di questa terapia c’è l’idea che i pensieri non sono così importanti: è la reazione delle persone a quei pensieri ciò che conta. La terapia metacognitiva si focalizza più sugli stili di pensiero e di regolazione mentale che sul contenuto dei pensieri.

Quali iniziative promuove il centro InTerapia di Saronno sul territorio?

Il centro promuove svariate proposte oltre alle psicoterapie individuali: gruppi per adolescenti, gruppi per promuovere una migliore gestione delle emozioni, lezioni guidate di pratica mindfulness.

“InTerapia” si è fatta promotrice dell’evento “Summit di Psicologia”, che si è svolto nella sua prima edizione a Saronno nel 2020. Quest’anno siamo alla terza edizione dell’evento.

Il Summit di Psicologia ha lo scopo di divulgare e promuovere la conoscenza delle buone pratiche di psicoterapia attraverso il coinvolgimento di diversi professionisti della salute mentale, sia privati che del settore pubblico, che operano sul territorio saronnese.

Altre iniziative territoriali sono state promosse in questi tre anni da “InTerapia”, coinvolgendo Società Sportive, Piscina, Scuole, Associazione dei Consumatori e altro.

Come è cambiato il vostro lavoro con l’avvento della pandemia?

La pandemia di Covid-19 ha rappresentato una sfida di grande portata per tutti, che ha costretto ciascuno a mobilitare le proprie risorse al fine di fronteggiare la minaccia e adattarsi al meglio ai cambiamenti che si sono realizzati; questo però, come abbiamo osservato, ha comportato un costo elevato in termini psicologici: l’aumento dei problemi di ansia, depressione, insonnia, difficoltà alimentari e relazionali è stato eclatante. Noi di “InTerapia” abbiamo cercato di farci trovare preparati nel dare il nostro contributo: abbiamo investito nella formazione e nella supervisione dei nostri professionisti, abbiamo incrementato il numero di collaboratori ed abbiamo messo a disposizione nuove modalità di fare terapia come quella da remoto/online.

Le terapie da remoto sono efficaci?

Molto. Esistono anche evidenze sperimentali che confermano come le psicoterapie svolte da remoto ottengano in termini di efficacia risultati sovrapponibili a quelle realizzate in presenza. Questo avviene perché il grado di connessione emotiva è il medesimo di quando si è insieme in una stanza, e questo è incredibile perché significa che la tecnologia sta mettendo a disposizione di tutti nuovi strumenti per prendersi cura di sé – è quella che viene chiamata telemedicina, e rappresenta il futuro di tutte le professioni sanitarie. Non significa comunque che la psicoterapia classica, svolta in presenza, andrà per così dire in pensione, anche perché molte persone apprezzano il setting fisico dello studio del terapeuta, soprattutto quando si sente la necessità di cambiare ambiente.

Noi di “InTerapia” crediamo molto in questa forma di psicoterapia online e ad oggi tutti i nostri professionisti svolgono sedute da remoto con molti pazienti, che ci contattano da tutta Italia e anche dall’estero. Forse senza la pandemia non saremmo mai arrivati a questo genere di sviluppo.

Dott. Simone Sottocorno – Psicoterapeuta, Responsabile Clinico

Dott.ssa Paola Marinoni – Psicoterapeuta, Responsabile di Sede