x x

A distinguere Mistertimbri.it non è solo un’ampia gamma di timbri completamente personalizzabili in modo autonomo. Alla base di ogni prodotto c’è un impegno volto ad assicurare alta qualità. Dai timbri per ceralacca a quelli autocomponibili, i prezzi sono competitivi, come rivelano i feedback certificati, ed è prevista spedizione immediata nell’eventualità di ordini entro le 16:00. E per ogni dubbio è accessibile il servizio di assistenza multi-canale, fruibile via telefono e WhatsApp.

In appena quattro passaggi si conclude il processo d’acquisto: scelta della tipologia di timbro; personalizzazione con possibilità di creazione di prodotti con logo; visualizzazione anteprima di stampa e verifica dei dati; selezione di una delle modalità di pagamento sicure (carta di credito/Paypal, bonifico bancario anticipato, contrassegno).

La proposta è del resto concepita per venire incontro alle diverse esigenze operative, senza scendere a compromessi su qualità degli articoli e semplicità delle procedure. Il catalogo annovera infatti i brand più prestigiosi del settore, quali Trodat, Colop, Shiny.

Quanto poi alle tipologie di articoli, è facile trovare timbri autoinchiostranti, a fuoco, per ceralacca, timbri per l’uso in ufficio. A questi si aggiungono timbri a secco, timbri autocomponibili, penne timbro, datari e numeratori.

Una delle conferme più importanti per quello che riguarda la qualità dell’esperienza d’acquisto garantita da Mistertimbri.it arriva dalle oltre 1.700 recensioni positive verificate da Feedaty, che assegna all’e-commerce il Certificato Gold.

Le lavorazioni dei timbri online si realizzano grazie alla convergenza di attenzione ai dettagli, software e macchinari all’avanguardia. Ed è l’impiego delle nuove apparecchiature laser che consente la gestione di importanti volumi di produzione e riduzione dei tempi di attesa.

A caratterizzare Mistertimbri.it è inoltre l’applicazione di prezzi competitivi e spedizioni in un giorno lavorativo. Per qualunque dubbio poi il cliente può sfruttare un customer care accessibile via telefono (011.5785248), WhatsApp (375.6443304) e chat online.