LENTATE SUL SEVESO – Non bastano al Saronno dieci minuti finali, “furiosi” in cerca del pari, per raddrizzare una partita iniziata male e proseguita peggio. Il Saronno ha fatto davvero troppo poco per evitare la sconfitta, che allontana gli amaretti dalle posizioni che contano della classifica. Unica, parziale giustificazione, un centrocampo decisamente rimaneggiato ed infarcito di giovani, che ha pagato dazio in termini di esperienza.

La cronaca

Al 11′ salvataggio sulla linea dell’ex saronnese Coppola sul colpo di testa in area di Iacovelli; al 39′ passano i locali: su una respinta corta in mischia, arriva Ballabio che insacca.

Nella ripresa al 25′ Malacrida se ne va e con una bella azione personale, dopo un paio di dribbling, entra in area e segna il 2-0. Al 42′ però Saronno accorcia su punizione di Caruso e poi è un assedio: Sala salva bloccando sulla linea di porta la palla finita sulla base del palo dopo il tiro di Bonizzi; subito dopo lo stesso Sala vola a respingere un tiro da lontano di Caruso. Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Il tabellino del match

Lentatese-Fbc Saronno 2-1

LENTATESE: Sala, Coppola, Meroni, Fontana, Molteni, Canavesi (30’ pt Monti), Ballabio (27’ st Tagliabue G.), Parravicini, Del Gaudio (23’ st Noviello), Malacarne; Magro (41’ st Agati). A disposizione Tagliabue F., Gambirasio, Bianchimano, Barilla, Cuzzolin. All. Valente.

FBC SARONNO: Migliorati, Vanzulli (20’ pt Giudici), Torriani, Bernello (23’ st Maggiore), Rudi, Ballabio (28’ st Riva), Girelli (1’ st Bonizzi), Gibertoni (23’ st Viola), Milazzo, Caruso, Iacovelli. A disposizione Giglio, Spinelli, Galli, Longobardi. All. Taroni.

Arbitro Rubino di Cinisello Balsamo (Russo di Seregno e Golzi di Seregno).

Marcatori: 39’ pt Ballabio (L), 25’ st Malacarne (L), 42’ st Caruso (S).

Risultati e classifica di Promozione

23′ giornata: Accademia Inveruno-Solbiatese 3-3, Amici dello sport-Meda 0-0, Besnatese-Valle Olona 2-1, Gallarate-Morazzone 0-0, Lentatese-Fbc Saronno 2-1, Solese-Olimpia 2-1, Union Villa Cassano-Aurora Cmc Uboldese 3-1, Universal Solaro-Castello Cantù 1-0. Classifica: Solbiatese 48 punti, Morazzone 38, Castello Cantù 37, Fbc Saronno 33, Meda 32, Besnatese 29, Lentatese 28, Aurora Cmc Uboldese 26, Valle Olona e Universal Solaro 19, Amici dello sport 18, Accademia Inveruno 17, Solese, Olimpia e Gallarate 15, Union Villa Cassano 13.

27022022