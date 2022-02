x x

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Non perde un colpo la capolista della serie B maschile, lo scorso fine settimana Rossella Caronno ancora vittoriosa; passo falso invece della Pallavolo Saronno contro Limbiate.

Concreta e determinata: la Rossella ETS Caronno Pertusella annulla la FitPrime Bresso in tre set nella 18ª giornata del campionato di Serie B di volley maschile con i parziali di 25-21, 25-19, 25-22.

La 18ª giornata del campionato di Serie B di volley maschile si chiude con una sconfitta per la Pallavolo Saronno, che nella sfida casalinga del PalaDozio contro lo ZeroQuattroVolley di Limbiate cade al tie-break. Con questa sconfitta, Saronno si mantiene comunque seconda in classifica, ma a tre punti di distanza da Caronno Pertusella (prima con 36 lunghezze).

