CARONNO PERTUSELLA – La sfida Saluzzo-Caronnese, valevole per la ventisettesima giornata di campionato nel girone A di Serie D, è ufficialmente anticipata a sabato 5 marzo. Per la Caronnese la possibilità di un giorno in più di riposo per preparare, la settimana successiva, la sfida di Coppa Italia contro il Derthona. Il fischio d’inizio dell’incontro sarà alle 14.30. Anche se da subito i giocatori del tecnico Manuel Scalise sono dunque chiamati a concentrarsi sulla sfida salvezza col Saluzzo, obiettivo i tre punti per tenere lontane le zone più pericolanti della classifica.

Il benestare del Dipartimento Interregionale

A ratifica degli accordi intercorsi tra le Società interessate, si dispone l’anticipo della gara Saluzzo-Caronnese, campionato serie D 2021/2022, inizialmente programmata per domenica 6 marzo 2022, a sabato 5 marzo 2022 con inizio alle 14.30.

La Caronnese è reduce dal pareggio casalingo di domenica scorsa con il Fossano, altro incontro importante nelle zone basse della graduatoria.

