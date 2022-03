x x

SARONNO – “SI è conclusa da pochi minuti e con esito positivo, la sessione decisoria della Conferenza dei Servizi relativa all’intervento di bonifica dell’area ex Isotta-Fraschini”.

L’annuncio arriva dalla pagina Facebook politica del sindaco Augusto Airoldi che traccia il primo bilancio.

“Tutti le parti coinvolte hanno approvato il modello di bonifica proposto dall’attuatore. Sono anche stati inoltre concordati gli step successivi che condurranno al rilascio delle singole autorizzazioni necessarie all’avvio dei lavori di bonifica. Esprimo la soddisfazione mia personale e dell’intera Amministrazione per questo importante risultato, raggiunto con significativo anticipo rispetto al cronoprogramma delle attività. Auspico che possa ora partire il proposto tavolo tecnico tra i competenti uffici comunali e la proprietà dell’area per affrontare, nel più breve tempo possibile, i numerosi aspetti di un intervento sicuramente complesso e importante per la città”.

