LAZZATE – Da sabato 5 marzo entrerà in funzione per la prima volta sul territorio di Lazzate la cosiddetta “Ecocar”.

“Si tratta di un mezzo autorizzato nonché attrezzato di tutto punto che, ogni primo sabato del mese, in maniera itinerante raccoglierà i piccoli rifiuti domestici pericolosi per evitare dI doversi recare al centro raccolta rifiuti” spiega l’assessore all’Ambiente Barbara Mazzarello.



Il servizio, previsto dall’appalto in vigore con la società Aprica spa, è totalmente gratuito per i cittadini. Il servizio partirà ufficialmente questo sabato e sarà in funzione al mattino, dalle 7 alle 13, in piazza del Mercato. Il mezzo sarà condotto da un operatore della

società Aprica che coglierà l’occasione anche per distribuire materiale informativo con le altre novità previste dal nuovo appalto: tra le altre, anche l’app Puliamo.



Di che si tratta? Di un’applicazione gratuita da scaricare sul proprio smartphone particolarmente utile per segnalare mancate raccolte, effettuare reclami o segnalare anomalie sul servizio. L’elenco dei rifiuti che sarà possibile conferire comodamente attraverso la “Ecocar” sono i medesimi che normalmente occorre portare autonomamente presso il centro di raccolta rifiuti.

Ecco l’elenco:

Batterie

Pile

Medicinali

Toner

Vernici

Tubi fluo neon

A questi, si aggiunga anche l’olio minerale la cui raccolta non è ammessa presso il Centro di raccolta rifiuti, ma che sarà invece possibile conferire presso l’Ecocar. “Questa nuova iniziativa consente a tutti di conferire queste tipologie di rifiuti speciali senza doversi recare in automobile presso la piattaforma ecologica. Grazie ad Ecocar, si potrà conferire in maniera più comoda, anche a piedi o in bicicletta, vicino a casa” dichiara il Sindaco Loredana Pizzi. Il calendario completo che vedrà la presenza della “Ecocar” sul territorio è il seguente: 5 marzo, 2 aprile, 16 aprile, 7 maggio, 21 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 3 settembre, 17 settembre, 1 ottobre.

02032022