CARONNO PERTUSELLA – Anche il Vespa club di Caronno Pertusella si mobilita per rispondere all’emergenza Ucraina, organizzando una raccolta a favore della popolazione. E’ possibile portare i beni da donare alla sede del Vespa Club di Caronno Pertusella dal 6 al 9 marzo: domenica dalle 14 alle 17, lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18.30 e martedì dalle 18 alle 20.

Verranno raccolti:

Alimentari a lunga conservazione: acqua in bottiglia di plastica, zucchero, biscotti o bevande energetiche, the, tisane, orzo e caffe istantaneo, cioccolato, pappe per bambini piccoli e latte a polvere per neonati, barattoli in conserve, pasta, riso, polenta, croccantini per cani e gatti, piatti, bicchieri posate monouso, sardine e tonno in scatola, latte a lunga conservazione, frutta secca.

Medicine: garze per le ferite, bende elastiche, bende sterili e non, cerotti, siringhe, forbici, coperte termiche, piccolo kit chirurgico, guanti non sterili, disinfettante per la cute, perossido di idrogeno, soluzione fisiologica, antinfiammatori, paracetamolo

Prodotti per l’igiene, come shampoo, salviettine umide, dentifricio, pannolini, assorbenti, asciugamani

Altro: torce, pile, guanti monouso, igienizzante. Vestiti di ogni genere ed età e coperte e quanto pensate possa essere utile.

Le donazioni verranno portate ai punti di raccolta, che faranno pervenire il tutto al popolo ucraino.

