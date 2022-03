x x

CISLAGO – L’associazione sportiva Cistellum Judo-Karate, con il patrocinio del Comune di Cislago, propone gratuitamente lezioni e tecniche dimostrative di metodo globale di autodifesa, tai chi e yoga, in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne. Per partecipare è necessario green pass rafforzato.

È consigliata la prenotazione.

L’iniziativa si svolgerà alla palestra ex Ial, in via XXIV Maggio, secondo il programma:

lunedì 7 marzo e giovedì 10 marzo dalle ore 19.30 alle 20.30 lezioni di tai chi

martedì 8 marzo e venerdì 11 marzo dalle ore 20.30 alle 21.30 dimostrazioni di autodifesa.

giovedì 10 marzo dalle ore 20 alle 21 lezioni di yoga.

(foto: volantino informativo dell’iniziativa)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

04032022