x x

TURATE – “Tante persone ci chiedono in che modo possono dare il proprio contributo per portare un aiuto al popolo ucraino. Il consiglio è di affidarsi a raccolte svolte da enti conosciuti del nostro territorio o organizzazioni no profit di carattere nazionale. Stante la libertà di ciascuno di scegliere la propria modalità, ci permettiamo di segnalarne qualcuna”. Così una nota dell’Amministrazione civica di Turate.

Che invita a fare riferimento alla Caritas ambrosiana onlus, IBAN: IT82Q0503401647000000064700. Causale: Conflitto in Ucraina; ed alla Protezione civile di Rovello Porro che raccoglie cibo (a lunga conservazione), prodotti per l’igiene personale e farmaci. Dove e quando? Nella sede Prociv di via Luini a Rovello, da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 18. O alla Croce rossa di Lomazzo, per conto della Croce rossa italiana, insieme a Unicef, Unhcr, Rai che raccolgono fondi con sms al 45525, oppure bonifico intestato a Associazione Croce rossa italiana – ODVIBAN: IT93H0200803284000105889169. Causale: emergenza Ucraina.

(foto archivio)

07032022