x x

CARONNO PERTUSELLA – “Tante occasioni, un peccato non avere chiuso prima la partita. Ma sono 3 punti importanti contro una squadra ben allenata e che poche settimane fa ha messo in difficoltà la Sanremese”: in questa intervista l’allenatore della Caronnese calcio, Manuel Scalise, a trecentosessanta gradi: parla della vittoria nell’anticipo di sabato contro il Saluzzo, con tre punti importanti in ottica salvezza in serie D, ed anche del prossimo impegno di Coppa Italia.

Saluzzo-Caronnese 0-1

SALUZZO (4-3-3): De Marino (14’ st Virano); Cinquemani, Caldarola (1’ st Kieling), Carli, Pittavino (14’ st Mazzafera); Bedino, Sina Filho, Serino; Thiam (14’ st Crudo), Gaboardi, Greco. A disposizione Andretta, Clerici, Pucinelli, Fink, Valentini. All. Briano.

CARONNESE (3-5-2): Angelina; Lazzaroni, Arpino, Cosentino; Coghetto, Putzolu, Vernocchi, F. Esposito, De Lucca; R. Esposito (35’ st Corno), Santi (23’ st Rocco). A disposizione Ansaldi, Galletti, Cretti, Sardo, Folla, Zeroli, Diatta. All. Scalise.

Arbitro: Lingamoorthy di Genova.

Marcatore: pt 41’ R. Esposito.

Note – Giornata coperta e fredda, terreno in discrete condizioni. Spettatori 80 circa. Ammoniti: Coghetto, Sina Filho, Gaboardi, Rocco. Angoli 2-3. Recupero 2’, 6’.

07032022