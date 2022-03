x x

SARONNO – Hanno seguito con attenzione la proiezione del film “La candidata ideale” i circa 600 studenti delle scuole superiori che ieri mattina erano suddivisi tra il cinema Silvio Pellico, di via Pellico, ed il cinema Prealpi di via San Francesco per l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in occasione della giornata dell’8 marzo.

“Grazie all’approfondimento di Rete Rosa e del Centro islamico – riferiscono dal Comune – sono stati toccati i temi delle discriminazioni e dell’emancipazione al giorno d’oggi, in un confronto aperto con le due realtà del territorio, i cui rappresentanti si sono messi a disposizione degli studenti.L’intervento del sindaco Augusto Airoldi e della vicesindaco Laura Succi ha sottolineato l’importanza di vivere in una società inclusiva che dia a tutti quanti pari opportunità di crescita e realizzazione.La pellicola saudita del regista Haifaa Al-Mansour verrà proiettata anche ieri sera per il cineforum che si è svolto al Silvio Pellico”.

(foto: alcuni momenti dell’iniziativa)

