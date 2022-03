x x

CISLAGO – Continua il dibattito sul nuovo parco di via Nobile; l’Amministrazione comunale ha apportato alcune modifiche al piano originale, per venire incontro alle richieste dei cittadini. Il sindaco Stefano Calegari risponde alle accuse di scarsa trasparenza spiegando di aver convocato solo il promotore della raccolta firme dello scorso novembre e l’interlocutore che era già in contatto con la precedente amministrazione.

Per quanto riguarda il coinvolgimento della società Pedemontana il sindaco conferma che la società ha approvato il progetto compreso di modifiche, ma per le tempistiche è ancora prematuro fare previsioni. L’impegno dell’ente locale è comunque quello di fare in fretta.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: il sindaco Stefano Calegari)

09032022