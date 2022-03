Aiuti Ucraina: anche in farmacia a Gerenzano

GERENZANO – “Si avvisa la cittadinanza che alla farmacia comunale di via I maggio, in collaborazione con l’ex municipalizzata Saronno servizi, è possibile aderire alla raccolta farmaci da inviare alla popolazione ucraina: si potranno acquistare prodotti al prezzo di costo che saranno poi inviati attraverso Saronno servizi”. Lo fa sapere, con una nota l’Amministrazione civica gerenzanese.

Inoltre la farmacia comunale di Gerenzano con una donazione di mille euro aderisce alla raccolta fondi che viene promossa da Federfarma a sostegno della popolazione ucraina. Per maggiori informazioni è possibile contattare la farmacia al numero di telefono 029681531.

(foto archivio: la farmacia comunale di via I maggio a Gerenzano)

11032022