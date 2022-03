x x

ROVELLO PORRO – Vandali o ladruncoli che fossero, in orario notturno hanno colpito ancora a Rovello Porro: hanno sottratto il faretto che illuminava la targa dei nuovi nati del 2020, nei giardini pubblici vicini alla chiesa parrocchiale e che era stata posizionata l’anno scorso durante una sentita cerimonia, con il sindaco Paolo Pavan e tanti cittadini: ad accorgersi dell’accaduto sono stati i volontari dell’associazione Ave, che ora si occuperanno delle sistemazioni del caso. Si è anche alla ricerca di eventuali testimoni per individuare il responsabile o i responsabili di quel che è successo.

“Purtroppo gli stupidi non si fermano mai, ed in questo caso hanno fatto sparire il piccolo faro che rischiarava la targa” confermano dall’Ave.

