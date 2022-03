x x

CISLAGO – “Avvisiamo i cittadini interessati ad inviare aiuti alla popolazione ucraina, che al momento i canali ufficiali consigliano l’invio di offerte tramite i vari enti, come Unicef, Croce rossa italiana, Caritas o altre organizzazioni riconosciute. Al momento è sconsigliato l’invio di materiale fisico, come alimenti o indumenti, perché i mezzi potrebbero essere fermati in dogana e non arrivare a destinazione”. Lo comunica l’Amministrazione comunale di Cislago.

Proseguono dal Comune: Condividiamo le modalità di donazione ufficiali in favore dell’emergenza ucraina, organizzate da realtà consolidate. Le donazioni giunte consentiranno l’acquisto in loco di beni di prima necessità per i profughi”.

I riferimento sono i seguenti:

https://cri.it/emergenzaucraina/https://www.caritas.it/…/attivita_/00005388_Ucraina.html

Campagna “Emergenza Ucraina” di Unicef, Unhcr e Croce rossa, tramite sms o chiamata da rete fissa, al numero solidale 45525 – www.unicef.it/ucraina

“Nei prossimi giorni, anche a seguito delle indicazioni che verranno fornite da Stato e Regioni, provvederemo a dare ulteriori informazioni sui temi connessi: accoglienza, sanità, scuola” concludono dal Municipio.

05032022