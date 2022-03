GERENZANO – Appuntamento nel prossimo fine settimana con il corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano per un evento che è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Gerenzano: si tiene infatti il concerto “Musica per rinascere”.

Il concerto si svolgerà sabato 19 marzo con inizio alle 21 nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo, nella centrale piazza De Gasperi, in paese. Dirige il maestro Franco Erenti. Ingresso libero e gratuito, obbligatorio green pass e mascherina, nel rispetto delle norme contro la diffusione dei contagi da covid-19 che sono attualmente in vigore in Lombardia.