SARONNO – Un breve messaggio e una foto che racconta più delle parole la grande generosità saronnese. Così Casa di Marta, dalla sede in via Piave, racconta le donazioni dei saronnesi nell’ambito della raccolta per aiutare la popolazione ucraina sconvolta e provata dalla guerra.

“Grazie a tutti per la partecipazione alla raccolta indumenti! Ricordiamo che per problemi di spazi non possiamo più ritirare abbigliamento. Da giovedì donazione di solo beni indicati per l’emergenza Ucraina. Grazie!”

Negli ultimi giorni c’è stato un contatto diretto con il Consolato Ucraino di Milano che ha fornito l’indicazione dei beni maggiormente necessari che potrà inviare in Ucraina. il prossimo appuntamento per la raccolta è giovedì 17 e venerdì 18 marzo dalle 11 alle 14,30. Qui sotto le indicazioni di cosa donare

