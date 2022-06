x x

GERENZANO – Il Corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, organizza domenica 26 giugno alle 21 in piazza 25 aprile il “Concerto d’estate”. Dirige il maestro Franco Erenti. “Tutta la cittadinanza è invitata, buon divertimento!” dicono dall’Amministrazione civica. L’accesso alla centralissima piazza, dove sarà allestito il parco, sarà per il pubblico completamente gratuito. Per tutti, una serata all’insegna della ottima musica.

Proseguono dunque gli eventi estivi gerenzanesi che si svolgono con la “regia” del Comune e che richiamano sempre tanti spettatori non solo dal paese ma anche dalle località del circondario.

(foto archivio: precedente evento in piazza a Gerenzano)

