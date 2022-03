x x

VARESE – Casi in crescita nel Varesotto, oggi +774; ed anche in Brianza, +709. Numeri in risalita anche nel Comasco, oggi +465 casi.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.962 di cui 1.400 a Milano città;

Bergamo: 472;

Brescia: 893;

Como: 465;

Cremona: 240;

Lecco: 309;

Lodi: 146;

Mantova: 320;

Monza e Brianza: 709;

Pavia: 408;

Sondrio: 101;

Varese: 774.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-20). A fronte di 72.948 tamponi effettuati, sono 8.183 i nuovi positivi (11,2%).

Oggi in Italia 72.568 nuovi casi 137 decessi.