VARESE – Ultimo aggiornamento dei dati in ambito provinciale. I dati sono settimanali e fanno riferimento alle rilevazioni di Regione Lombardia. Indicano un trend in costante e consistente decrescita dei nuovi casi di positività al covid. A titolo esemplificativo, di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra mercoledì 28 giugno e giovedì 29 giugno; fra parentesi a titolo comparativo il dato di una settimana prima.

Milano: 29 di cui 10 a Milano città (33 e 20);

Bergamo: 5 (5);

Brescia: 5 (5);

Como: 4 (5);

Cremona: 3 (3);

Lecco: 3 (2);

Lodi: 2 (2);

Mantova: 3 (5);

Monza e Brianza: 6 (6);

Pavia: 3 (8);

Sondrio: 1 (1);

Varese: 4 (11).

Regione Lombardia ha nelle scorse ore fornito l’aggiornamento settimanale sulla situazione del covid in ambito lombardo. Si registra ancora un calo, seguendo il trend già visto ultimamente, dei dati della pandemia da coronavirus.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

