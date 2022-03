x x

SARONNO – Si aprirà il prossimo sabato 19 marzo, con durata fino a domenica 27 marzo, la settimana nazionale per la prevenzione oncologica. Si tratta della ventunesima edizione, finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza circa la lotta attiva contro il cancro. Sono due i punti principali su cui si concentra la settimana: uno stile di vita sano e controlli preventivi.

Per questa occasione, la Lega italiana della lotta contro i tumori, Lilit, sarà presente anche sul territorio di Saronno con medici e volontari per effettuare controlli gratuiti per quanto riguarda l’area dermatologica, senologica, urologica e otorinolaringoiatrica.

Per richiedere i controlli gratuiti è necessario fissare un appuntamento chiamando il 3312625297 dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30 o mandando una mail all’indirizzo [email protected]

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

16032022