GERENZANO – “Si segnala la diffusione di mail di phishing apparentemente inviate da uffici del Comune di Gerenzano. Queste finte comunicazioni invitano l’interessato a cliccare su un link o a visualizzare il file allegato con l’intento di consentire possibili frodi a loro danno”. Lo comunica l’Amministrazione civica gerenzanese, che mette in guardia i cittadini.

Si invita, dicono dall’ente locale, “chi abbia ricevuto delle mail sospette da parte degli uffici comunali, rilevabili attraverso la lettura dell’indirizzo di posta da cui la comunicazione proviene, a non cliccare sui link proposti ed a non cliccare/scaricare/visualizzare il file allegato, eliminando la mail”.

Eventuali email sospette possono essere segnale alle autorità, per gli accertamenti del caso.

19032022