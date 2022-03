x x

CISLAGO – È con una comunicazione alla cittadinanza che il Comune di Cislago informa che sarà possibile per tutti i cittadini ritirare un bidoncino aerato per la raccolta dell’umido e il calendario per la raccolta differenziata a domicilio.

Sabato 19 Marzo 09.00 14.00 “loc. Massina c/o parcheggio area verde Via Ungaretti

Lunedì 21 Marzo 09.00 14.00 *Cortile Villa Isacchi, Via Don Luigi Monza

Martedi 22 Marzo 09.00 14.00 *Cortile Villa Isacchi, Via Don Luigi Monza

Mercoledì 23 Marzo 09.00 14.00 *Cortile Villa Isacchi, Via Don Luigi Monza

Giovedì 24 Marzo 09.00 14.00 Centro Giovani, Via Veneto 263

Venerdi 25 Marzo 09.00 14.00 ° Cortile Villa Isacchi, Via Don Luigi Monza

Sabato 26 Marzo 09.00 14.00 Centro Giovani, Via Veneto 263

Per il ritiro è necessario presentarsi con la tessera sanitaria/carta regionale dei servizi dell’intestatario della tassa rifiuti (TARI).

(foto: volantino informativo)

20032022