CISLAGO – Hanno luogo in questi giorni alcuni lavori di rinnovamento del centro di raccolta rifiuti di via Vecchio Bozzente, per rendere il centro maggiormente accessibile ed agevolarne l’utilizzo da parte degli utenti.

I lavori di rinnovamento riguardano la sostituzione dei cassoni della carta e la posa di cassoni per la raccolta del verde, sarà rinnovata la segnaletica e resa più chiara quella presente; inevitabilmente ci saranno in questi giorni dei disagi nell’utilizzo della struttura.

La questione relativa alla piattaforma ecologica, era stata al centro delle cronache in merito a delle intrusioni di persone che si appropriavano dei rifiuti lasciati dai cittadini.

25042024