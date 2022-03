x x

SARONNO – Amentano i casi di positività al coronavirus nelle scuole saronnese.

“Aumentano i casi positivi in città e soprattuto fra i giovani, una situazione che ovviamente si riflette nelle scuole”. Lo ha detto il sindaco Augusto Airoldi facendo il punto della situazione coronavirus in città, parlando ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria. Gli studenti positivi settimana scorsa erano 73 ed ora 107, gli alunni in Dad erano 61 ed ora sono 118, gli insegnanti assenti perché positivi o per contatti diretti con positivi erano 10 ed ora sono 21; le classi in sorveglianza sono passate da 36 a 50; e 2 ne restano in quarantena, dato invariato. Si tratta quasi completamente di casi Omicron 2, più contagioso, e sta colpendo soprattutto giovani e giovanissimi. L’invito è di mantenere alta la guardia, con l’igienizzazione delle mani, arieggiamo i luoghi chiusi, ed usiamo mascherina quando ci vuole”.

La popolazione studentesca saronnese è costituita da 12 mila studenti.

