COGLIATE – Sono andati avanti nella giornata odierna gli interventi per smassare le ceneri e le verifiche nella vasta area, circa un ettaro, che la scorsa notte è stata interessata da un incendio boschivo. nel Parco delle Groane alla periferia di Cogliate. Da chiarire le cause dell’accaduto e d’altra parte in vigore lo stato di allerta per il rischio incendi, per la perdurante siccità e le condizioni climatiche che possono favorirne lo sviluppo e la rapida propagazione.

In questo caso, dopo l’allarme dato attorno alle 19, si sono mobilitati i volontari dell’anti-incendio del Parco Groane affiancati da diverse unità dei vigili del fuoco provenienti da tutto il circondario. Si sta ora cercando di capire quale sia stato l’episodio scatenante di questo vasto rogo.

(foto: un volontari dell’antincendio boschivo la scorsa notte impegnato nelle opere di spegnimento dell’incendio sviluppatosi nel Parco delle Groane alle porte di Cogliate. E’ andato distrutto circa un ettaro di bosco)

21032022