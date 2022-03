x x

ORIGGIO – Parco dei Mughetti e il comune di Origgio stringono in una collaborazione per sensibilizzare la cittadinanza alla cura dell’ambiente e contro l’abbandono dei rifiuti. Così nasce l’iniziativa di domenica 27 marzo: la giornata del Verde Pulito

Alle 9:00 ritrovo all’esterno della biblioteca comunale. Qui avverrà la distribuzione del materiale per effettuare la pulizia, che sarà fornito dal Comune e organizzazione dei gruppi. Dalle 9:30 alle 12:00 attività di pulizia del territorio.

Alle 12:30 pranzo da asporto (panino con salamella e bibita) alla “baita degli alpini” in via Piantanida.

È consigliato l’uso di gilè ad alta visibilità. I minori dovranno essere accompagnati. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al 24 aprile 2022.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

24032022