CISLAGO – “Un automezzo impegnato nei lavori di realizzazione del centro commerciale Lidl ha inavvertitamente urtato l’impianto della linea telefonica Telecom di via XXIV maggio. Il guasto è stato segnalato e la linea sarà ripristinata il prima possibile. Purtroppo tale intervento potrà richiedere diverse ore”. Lo comunica l’Amministrazione comunale cislaghese in relazione all’incidente che è avvenuto oggi attorno alle 15.30 nei pressi del cantiere per la nuova struttura commerciale, vicino al tratto locale dell’ex statale Varesina.

Per effetto dell’accaduto, un certo numero di utenze cislaghese sono adesso in una situazione di “black out” per quanto concerne il telefono ed internet. Come rilevato dal Comune, il danno non è stato trascurabile e potrebbe volerci un po’ di tempo per le riparazioni del caso.

25032022