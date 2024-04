ilSaronnese

CISLAGO – Un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche è stato stilato dall’amministrazione comunale grazie all’aggiudicazione di un finanziamento provinciale di 10.000 euro.

Questo percorso. che inizia appunto dalla stilatura di questo documento, porterà il comune varesotto ad una maggiore inclusività, le riqualificazioni avranno luogo in quei luoghi in cui le persone portatrici di handicap hanno maggiori difficoltà ad accedere, come ad esempio uffici pubblici e spazi urbani, ma anche luoghi privati, ambulatori medici e scuole paritarie.

Questo documento servirà anche alle amministrazioni successive, che potranno in questo modo, fondi permettendo (si è stimato che le spese totali per l’abbattimenti di tutte le barriere architettoniche in questione, si aggira attorno ai 3 milioni di euro) operare sul territorio al fine di rendere il paese più inclusivo.

