LAZZATE – Domenica 10 aprile il Borgo di Lazzate ospiterà la sedicesima edizione del mercatino di Primavera, con i suoi colori, i profumi e le iniziative culturali-artistiche ad esso collegate.



Un evento che mancava da ben due anni: a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19, l’ultima edizione infatti si tenne nell’ormai “lontano” 2019. Nei graziosi vicoli del borgo, come da tradizione, dalle 9.30 alle 19.30 ci si potrà imbattere nel ricercato mercatino di piante e fiori con un’ampia varietà di proposte: numerosi espositori, infatti, esporranno non solo piante, fiori, strumenti per il giardinaggio, hobbistica ma anche, per i più golosi, prodotti enogastronomici di qualità dalle varie regioni italiane.



Il week-end di festa sarà impreziosito da alcuni appuntamenti artistici, culturali e di intrattenimento per tutti: presso “Casa Volta”, in Piazza Don Antonio Galli, sarà allestita una mostra di bonsai a cura del “Club Vivi Bonsai” di Albavilla.

Sul fronte culturale, è prevista l’apertura straordinaria per tutto il giorno del Museo Etnografico della civiltà lazzatese, sito in via San Lorenzo al civico 35.



Ma come ogni anno, il Mercatino di Primavera è anche festa che si rivolge non solo agli appassionati dal pollice verde ma anche ai più piccoli. Per loro vi saranno sia laboratori artistici a cura di “Casale di Zucchero e Farina”, “Micronido Nemo & Dory” e

“Funnyparty animazioni”, sia laboratori green in collaborazione con Fondazione Minoprio di Vertemate.



Sarà una sedicesima edizione molto ecologica che vedrà, tra i protagonisti, anche le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco delle Groane che racconteranno ai visitatori “Le bellezze di flora e fauna del Parco”.



“Dopo tre anni in cui questo evento è mancato tanto sia ai lazzatesi che ai tanti turisti, siamo pronti per riaccogliere nel borgo migliaia di visitatori da tutta la Lombardia e non solo, per una sedicesima edizione che saprà coinvolgere grandi e piccoli” afferma il sindaco Loredana Pizzi.

