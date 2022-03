x x

SARONNO – Va in scena oggi la 22′ giornata del campionato maschile di volley serie B. E la capolista Pallavolo Saronno va a Malnate per uno dei derby del girone, contro i locali dello Yaka, altra squadra di vertice. Partita alle 21 al palasport di via Gasparotto 10, diretta Facebook alla pagina “Serie B Pallavolo Saronno” o su Youtube sul canale Taka volley.

Altro match clou per Rossella

Per quanto riguarda l’Ets Rossella Caronno (seconda in classifica), in programma alle 21 palasport caronnese di via Uboldo 100 la sfida contro lo Scanzorosciate (terzo), prenotazioni ingressi all’indirizzo email [email protected] L’accesso del pubblico è infatti consentito ma previa prenotazione e nel rispetto delle norme anti-covid in vigore, quindi con green pass rinforzato e mascherina Ffp2. Dopo il passo falso in terra piemontese (3-1 a Romagnano Sesia contro l’Erreesse Pavic), capitan Piccinini e compagni sono chiamati ad una prova di estremo carattere, nel prossimo match casalingo che diventa decisivo per l’intera stagione, obiettivo vincere per restare nelle zone alte della graduatoria.

La classifica

Classifica: Pallavolo Saronno 44 punti, Rossella Caronno 43, Scanzorosciate 42, Yaka Malnate 41, Diavolirosa Brugherio 27, Fitprime Bresso 24, Zeroquattro Limbiate e Vero Volley 23, Volleymania Nembro 18, Vesanese 13, Erreesse Pavic 9, Gonzaga Milano 2.

26032022