Maria Chiara Gadda (Iv) a scuola a Fagnano

FAGNANO OLONA – “Spesso mi confronto con i ragazzi delle scuole, di ogni età, soprattutto sul tema delle politiche antispreco. I ragazzi sono una fucina di emozioni, curiosità, e sanno porre domande e riflessioni su temi molto complessi cogliendo dettagli che spesso sfuggono agli adulti. Ieri per me è stata una emozione doppia. Prima di tutto perché raramente ho trovato una quarta elementare così vivace e preparata, e poi perché questo incontro si è svolto all’istituto comprensivo “Salvatore Orrù” di Fagnano Olona dove ho studiato anche io”. Così Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva.

Quelle aule sono per me luogo di tanti ricordi, e oggi ne ho aggiunto uno nuovo ripensando alla bellezza di questi ragazzi. Loro sono il nostro futuro, ma sono soprattutto il nostro presente e grazie a loro possiamo essere una comunità più attenta e solidale. In classe questa mattina c’era anche un ragazzo proveniente dall’Ucraina, e certamente sarà difficile per me dimenticare quegli occhi blu bellissimi. Tristi, ma capaci allo stesso tempo di un grande sorriso. Un grazie davvero sentito alla dirigente scolastica Tatiana Galli, alla maestra Barbara Bianchi e a tutto il corpo docente per l’altissima qualità del lavoro che svolgono ogni giorno, con passione e competenza. Grazie anche a chi si preoccupa, come il responsabile amministrativo Francesco Simone, di fare funzionare le cose, partecipare ai bandi per consentire ai ragazzi di avere laboratori creativi, nuove tecnologie e nuove opportunità. Se oggi la mia scuola ha spazi più belli e innovativi, è grazie alle tante persone che nel loro lavoro non si accontentano dell’ordinario ma provano a fare la differenza.

(foto: Maria Chiara Gadda alla scuola di Fagnano Olona)

