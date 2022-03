Calcio Eccellenza, basta Kate alla Varesina contro il Verbano

VENEGONO INFERIORE – Nel segno della capolista Varesina uno dei derby di Eccellenza, questo pomeriggio allo stadio di Venegono Superiore. A decidere l’esito del confronto la rete di Kate al 8′ della ripresa, un bel gol con palla ad insaccarsi all’incrocio dei pali.

Varesina-Verbano 1-0

VARESINA: Spadavecchia, Nejmi (18′ st Tripoli), Essan (21′ st Schieppati), Mira, Bernardi (41′ st Zefi), Sarr, Poesio, Deodato (18′ st Gottardi), Bellacci, Gregov, Kate (34′ st Scaramuzza). A disposizione Gallan, Garcia, Donizetti, Tomasini. All. Spilli.

VERBANO: Ruzzoni (25′ st Palazzi), Zangrillo, Costa, Costantini (23′ st Antonucci), Sant’Agostino, Scogliamiglio, Okaigni, Malvestio, Dervishi, Galli, Barranco. A disposizione Grimaldi, Beu, Bertoli, Sana, Tavares, Arienti, Piagni. All. Galeazzi.

Arbitro: Sciolti di Lecce (Corbetta di Como e Darwish di Milano).

Marcatore: 8′ st Kate (Va).

27032022