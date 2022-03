x x

CERRO MAGGIORE – Niente da fare per l’Aurora Cmc Uboldese contro il lanciatissimo Morazzone: finisce 2-1 per la formazione varesina. Ad aprire le marcature Giordano dopo venti minuti di gioco ma subito dopo c’è il pari dei locali con un’azione corale finalizzata da Ceriani. Ma in zona Cesarini arriva la doccia gelata per la squadra dell’Aurora: assist di Libralon per Ghizzi che a due passi dalla porta non può sbagliare.

Aurora Cmc Uboldese-Morazzone 1-2

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Bernareggi, Bartucci (15’ st Schulz), Vernocchi, Moneta, Banfi, Ceriani (35’ st Fontana), Mariorano, Montani, Sulka (23’ st De Benedittis), Maugeri. A disposizione Lucca, Poletti, Mocchetti, Raimondi, Castiglioni, Costa. All. Gilardengo.

MORAZZONE: Martignoni, Santoro, Mastorgio (16’ st Zanchin), Loielo, Picetti, Bosetti, Marchiella (16’ st Gerevini), Libralon (16’ st Italiano), Ghizzi, Vezzoli, Giordano (36’ st Sala). A disposizione La Sala, Giani, Leone, Regalia, Fontana. All. Dossena.

Arbitro: Gorgo di Milano.

Marcatori: 21′ pt Giordano (M), 24′ pt Ceriani 24’ (A), 42′ st Ghizzi (M).

27032022