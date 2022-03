x x

SARONNO – Il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, parlando nella tarda mattinata odierna ai microfoni dell’emittente comunitaria, Radiorizzonti, ha fatto il punto dell’emergenza coronavirus in città. “I casi a Saronno attualmente sono 339, +74 è l’incremento che si è registrato in una settimana, da 265 casi della scorsa settimana. E dunque quasi un 30 per cento di aumento nell’arco di sette giorni, un campanello di allarme che non va sottovalutato” ha riepilogato il primo cittadino.

I guariti sono arrivati al numero di 8789, +156 in una settimana ovvero il doppio di quelli che si sono ammalati nel frattempo. Il sindaco ha riferito anche di un nuovo decesso: “Si è arrivati a 230 deceduti da inizi pandemia”.

Riguardo alle fasce di età dei positivi, sono minori, alcuni anche inferiori a un anno di età: “Esorto i genitori con figli piccoli a farli vaccinare” ha rimarcato Airoldi.

(foto archivio: il sindaco Augusto Airoldi)

28032022