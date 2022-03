x x

VARESE – Iniziano ad affievolirsi le restrizioni per l’emergenza Coronavirus. Da domani entreranno in vigore le nuove regole, che porteranno ad un progressivo ridurre dell’obbligo di esibire Green Pass in luoghi e attività.

Da giovedì 1 aprile non sarà più necessario esibire il green pass per ristoranti all’aperto, bar all’aperto, attività sportive all’aperto, mezzi pubblici locali, negozi, uffici pubblici, banche e poste, hotel

Da giovedì 1 aprile a sabato 30 aprile sarà necessario il green pass “base” (ottenibile con tampone negativo eseguito nelle 48 ore) nei ristoranti al chiuso, trasporti a lunga percorrenza, per assistere spettacoli ed eventi sportivi all’aperto.

Fino a sabato 30 aprile sarà, invece, ancora obbligatorio il green pass “rafforzato” (ottenibile con guarigione da Covid entro l’anno o vaccino) per le attività al chiuso nelle piscine, palestre, discoteche, cinema e teatri, battesimi, matrimoni, comunioni, convegni e congressi.

